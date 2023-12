António Costa falava aos jornalistas depois de ter votado em Lisboa nas eleições para a escolha do novo secretário-geral do PS, que decorrem até sábado e que são disputadas entre as candidaturas de José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

Interrogado sobre qual a prioridade política que sugere para o novo secretário-geral do PS, António Costa começou por responder de forma seca: "Aquela que ele escolher".

"Não vou ficar aqui a dar conselhos de bancada. A minha etapa está corrida. Não vou andar por aí a opinar e a dizer o que os outros devem ou não fazer, a escrever artigos. Estou de consciência tranquila, desejo o maior sucesso àquele que me suceder a partir de sábado", declarou.

Segundo António Costa, se o novo líder alguma vez o questionar sobre um determinado tema, dará a sua opinião "com todo o gosto".

"Mas não vou dar conselhos de bancada. Essa não é a minha tarefa", salientou.

Antes, António Costa foi questionado sobre como encara um possível regresso do seu antecessor no cargo, António José Seguro, à primeira linha da atividade política.

"Vejo a participação de qualquer militante na política ativa como um bom sinal. Se o António José Seguro agora tem de novo vontade de participar ativamente na vida política, isso é uma excelente notícia", disse.

