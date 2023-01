"O Governo está coeso", declarou António Costa aos jornalistas, em Braga, após mais uma iniciativa denominada "PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) em Movimento", em Braga.

De acordo o líder do executivo, "até agora", dentro da sua equipa governativa, "nenhuma das alterações ou remodelações teve a ver com coesão do Governo".

"Tiveram a natureza mais diversa: Pessoas que infelizmente adoeceram; pessoas que tiveram problemas políticos, ou outras razões. Mas não há um problema de coesão e, por isso, como tenho e dito -- e as pessoas têm constatado -, o essencial tem sido assegurado, a estabilidade das políticas" defendeu.

Questionado se está cansado dos casos que têm afetado o seu executivo e se ainda tem mão no seu Governo, António Costa começou por introduzir uma nota de humor na sua resposta.

"As minhas estão aqui", disse, levantando-as e mostrando-as bem perante as câmaras.

A seguir, disse: "Evidentemente, ninguém gosta de ter problemas nas suas organizações".

"Se houver problemas na Antena 1, na SIC, na TVI ou na RTP, ninguém gosta de ter problemas - e eu, obviamente, não gosto de ter problemas. Agora, não confundamos o que é o essencial", advertiu.

O essencial, de acordo com António Costa, "são os problemas que atingem a vida dos portugueses".

"E é nesses que nos temos de concentrar e focar para que o país siga para a frente", acrescentou.

