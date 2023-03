"São questões que têm a ver com a acessibilidade, com o sistema de saúde e nos quais temos de estar focados para conseguir trabalhar", disse o chefe do Governo, recordando que as verbas comunitárias "vão proporcionar oportunidades raras para o desenvolvimento da região".

Durante a intervenção que assinalou a inauguração do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, no Algarve, o primeiro-ministro apontou as oportunidades dos próximos quadros de apoio comunitário, "fruto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da negociação para o Portugal (PT) 2030".

São apoios que dotarão o Algarve "nos próximos anos com recursos substancialmente superiores aos dos últimos sete anos", notou.

"Para termos noção dos 318 milhões de euros do Portugal 2020, neste momento, só no PRR já estão contratualizados no Algarve, nas áreas da saúde, nas infraestruturas, da capitalização e inovação empresarial, 283 milhões de euros", destacou.

No quadro comunitário PT2030, adiantou, "o Algarve vai dispor de 780 milhões de euros", uma "duplicação dos fundos comunitários" em relação aos últimos sete anos.

O Governo esteve durante dois dias no Algarve, onde o primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado participaram em cerca de 60 iniciativas, reunindo-se hoje de manhã o Conselho de Ministros semanal.

António Costa adiantou que no trabalho realizado no conjunto das ações, o Governo ficou "com a noção muito clara de que há um desafio importante a desenvolver em matéria de ordenamento do território, de proteção dos recursos naturais e das necessidades de criar melhores condições para quem quer viver e trabalhar no Algarve".

António Costa, acompanhado pelos ministros da Cultura, da Coesão Territorial e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, encerrou hoje o programa de dois dias da iniciativa "Governo mais próximo" no distrito de Faro, com a inauguração do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, alusivo aos Descobrimentos e à Expansão Portuguesa.

O centro está instalado num edifício no interior da Fortaleza de Sagres, que resultou de um investimento global de 3, 1 milhões de euros, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Cresc Algarve 2020, e por verbas do PIPITAL (contrapartida da concessão de jogo geridas pelo Turismo de Portugal).

António Costa considerou que "seria difícil encontrar um local mais inspirador para partir para essa aventura dos próximos anos".

"Se daqui é possível imaginar que se partiu para o mundo, não é difícil imaginar que consigamos partir para concluir a execução do PT2020, executar o PRR e o PT2030, o que bem vistas as coisas é bem mais fácil chegar aqui do que ao outro lado", concluiu.

JPC // SF

Lusa/Fim