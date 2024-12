Costa admite "frustração" dos Balcãs sobre adesão mas fala em "novo impulso"

O presidente do Conselho Europeu admitiu hoje "as frustrações" dos Balcãs Ocidentais relativamente ao processo de adesão à União Europeia (UE), dado que estes aguardam há vários anos, destacando, porém, um "novo impulso" para avançar no alargamento à região.