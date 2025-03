A agência irá rever o pessoal contratado nos últimos dois anos, avançou um porta-voz da agência, e os oficiais com problemas comportamentais ou que são considerados inadequados para o trabalho serão demitidos.

O porta-voz disse que nem toda a gente se mostra capaz de lidar com as pressões do trabalho.

Os cortes fazem parte de reduções radicais de pessoal em agências de todo o governo federal feitas por Trump e pelo bilionário Elon Musk através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa).

Algumas agências, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), foram em grande parte desmanteladas.

Embora as agências de inteligência tenham sido poupadas dos cortes mais profundos, não ficaram imunes.

Em fevereiro, a CIA ofereceu compensações por rescisão contratual a alguns funcionários, contudo a agência não revelou quantos funcionários aceitaram a oferta.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, recentemente confirmado por Trump, prometeu reformar a agência e voltar a centrar-se na recolha de informações por humanos.

A CIA e outras agências de espionagem ocidentais desempenharam um papel fundamental no fornecimento de informações à Ucrânia sobre os planos de guerra e as capacidades russas.

Ratcliffe disse esta semana que a partilha de informações com a Ucrânia foi suspensa, mas caracterizou a interrupção como potencialmente temporária.

TAB // RBF

Lusa/Fim