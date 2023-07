A intervenção da polícia aconteceu durante a noite, depois de um alerta recebido pelas 23:36 de sábado, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, e envolveu também os Bombeiros Voluntários de Colares.

O corpo foi recolhido para terra por pessoas que se encontravam na zona.

De acordo com a policia, a vítima, de nacionalidade portuguesa, tinha consigo a chave do carro, que foi possível localizar com a ajuda da GNR e assim aceder aos documentos de identificação.

"O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Colares para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia, após indicações do Ministério Público", acrescentou a mesma fonte, em comunicado.

AH // JMR

Lusa/fim