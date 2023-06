"Hoje conseguimos uma coisa importante para a comunidade LGBTI+, que é a pintura de um banco nas cores do arco-íris. É algo muito simbólico para nós porque desde o ano passado que estávamos a tentar com a câmara municipal para ver se conseguíamos uma autorização, e conseguimos", disse à Lusa Sandra Tavares.

A ativista falava pouco antes da saída habitual de uma marcha, na Praia, em defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTI+ (lésbicas, 'gays', bissexuais, transgénero, intersexuais e outras) em Cabo Verde.

A marcha, que juntou algumas dezenas de pessoas, foi promovida pela associação LGBTI da Praia, liderada por Sandra Tavares, num dia marcado pela estreia do banco pintado com as cores do arco-íris no Plateau, zona nobre e central da capital.

A associação também já conseguiu autorização para pintar um mural na mesma zona, em defesa da comunidade LGBTI+, cujo objetivo é renovar anualmente. "Faltavam as assinaturas, mas conseguimos", apontou.

A presidente da associação cabo-verdiana admitiu ainda a existência de discriminação para com a comunidade, principalmente ao nível da educação, saúde e emprego.

"Vemos que a comunidade LGBTI+ é tratada de uma forma diferente e desumana, porque a partir do momento que uma pessoa transgénero chega no hospital logo se vê a forma como é tratada. Tendo a identidade masculina, logo será retratado como um homem. Isto é uma das situações que deixa as pessoas transgénero desconfortáveis, até mesmo no momento de viagem, também têm que tirar todos os trajes e ficar como um homem para poderem passar", explicou.

Para assinalar a defesa dos direitos da comunidade, o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), a associação LGBTI da Praia, a Fundación Triangulo e a Cooperação Espanhola, através do projeto "NU STA LI", concluíram hoje a "semana do Orgulho LGBTI" com uma marcha que reuniu dezenas de pessoas pelas ruas da capital.

Jailson Barbosa, 30 anos, um dos membros da comunidade que participaram na marcha disse que a iniciativa tem um significado "muito importante", porque é o momento para reivindicar os seus direitos como cidadãos, mas lamentou que em Cabo Verde, apesar de ser considerado como um país tolerante, tem havido "muito preconceito".

"Esta marcha é para mostrarmos às pessoas, para consciencializarem que somos como qualquer pessoa e que temos direito a ser livre, a ter amor e a ter família que quisermos", determinou.

Patrícia Oliveira, 24 anos, sublinhou a mesma ideia, dizendo que as pessoas desta comunidade devem ter os mesmos direitos que os outros.

"Tem havido muita discriminação e desrespeito, e até casos de agressão. Acho que o Governo mesmo se não oficializar as medidas para a comunidade LGBTI em Cabo Verde, devia pelo menos ter uma lei para proteger-nos dos ataques", sugeriu Patrícia Oliveira, pedindo respeito.

Um outro membro da comunidade LGBTI que marcou presença na marcha foi Adilson da Graça, de 22 anos, que se deslocou da ilha de São Nicolau, considerou o momento "muito importante" para novas histórias e troca de experiências.

"Nós, da LGBTI em Cabo Verde, temos de nos unir com os outros, estar sempre em consciencialização e não nos conflitos. Desde sempre tenho sofrido discriminação, principalmente na minha ilha. Acho que o Governo precisa tomar algumas medidas a nosso respeito, para impor leis e proteção de direitos. O facto de sermos LGBTI não deixamos de ser seres humanos e temos os mesmos direitos em qualquer lado", pediu.

A presidente da associação LGBTI da Praia defendeu que para evitar discriminações, as instituições públicas e privadas devem apoiar projetos da comunidade, informar e formar as diversas entidades, da base até ao topo: "Acredito que só assim podemos minimizar um pouco esta situação", recomendou.

ROZS/PVJ // LFS

Lusa/Fim