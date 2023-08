O exercício de 20 minutos, que começou às 14:00 locais (06:00 em Lisboa), visou "preparar uma evacuação rápida em caso de ataque aéreo, tal como as provocações de mísseis da Coreia do Norte", afirmou o Ministério do Interior sul-coreano.

Quando as sirenes soaram no centro de Seul, as autoridades mandaram parar os carros e ordenaram aos residentes que se deslocassem para os abrigos mais próximos, segundo relato da agência francesa AFP.

As autoridades designaram no ano passado cerca de 17 mil locais no país, incluindo caves de edifícios residenciais e estações de metropolitano, como abrigos para exercícios de defesa.

A participação não era obrigatória, mas o Governo organizou simulações mais intensas nas regiões próximas da Coreia do Norte, incluindo instruções sobre a utilização de máscaras de gás e de rações alimentares de emergência.

Os comboios do metropolitano de Seul continuaram a funcionar, mas os passageiros não foram autorizados a sair das estações enquanto soasse o alarme de ataque aéreo.

Os exercícios de defesa civil não se realizavam desde agosto de 2017, na sequência de um desanuviamento nas relações com a Coreia do Norte e da pandemia de covid-19, de acordo com a agência sul-coreana Yonhap.

O exercício ocorreu um dia antes do início de uma janela de oito dias para o lançamento de um foguetão norte-coreano com satélites no, que Seul e aliados suspeitam ser um teste de mísseis de longo alcance.

"Se os soldados norte-coreanos invadirem subitamente o país, a confusão causará mais vítimas. É por isso que temos de treinar bem", disse à AFP Ahn Tae-hong, um jovem funcionário de um café em Seul.

Choi In-ho, um operador turístico de 62 anos, admitiu que o exercício era "um pouco embaraçoso", mas considerou-o necessário.

"Ainda estamos em confronto com a Coreia do Norte, mas tornámo-nos demasiado complacentes com isso", afirmou.

Desde a guerra de 1950-1953, que terminou com um armistício na ausência de um tratado de paz, as duas Coreias estão tecnicamente em guerra.

Os exercícios de defesa da população civil foram lançados em 1969, na sequência de um ataque de comandos norte-coreanos ao complexo presidencial de Seul.

O de hoje ocorreu poucos meses depois de o Governo ter enviado, por engano, um alerta de evacuação de emergência para toda a cidade de Seul, na sequência do lançamento de um foguete norte-coreano, provocando o pânico generalizado.

O treino de defesa civil coincidiu com exercícios militares de grande envergadura que a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram na terça-feira na Península Coreana.

Os exercícios, denominados "Ulchi Freedom Shield", vão decorrer até ao final do mês e incluem cerca de trinta simulações de guerra em grande escala, ultrapassando o volume dos anos anteriores, segundo o Estado-Maior Conjunto de Seul.

PNG // SCA

Lusa/Fim