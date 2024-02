A Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA, na sigla inglesa) quer iniciar a investigação e o desenvolvimento do dispositivo este ano, pretendendo incorporá-lo num contratorpedeiro de próxima geração que está a ser desenvolvido, ainda de acordo com a agência sul-coreana.

O desenho do míssil está orientado para que tenha um desempenho superior ao do míssil SM-2, atualmente utilizado pela marinha.

A DAPA não forneceu mais pormenores sobre o dispositivo, exceto que vai ser produzido pelo fabricante norte-americano Raytheon e terá um alcance de cerca de 166 quilómetros.

As autoridades de defesa sul-coreanas aprovaram, no ano passado, um projeto de 690 mil milhões de won (cerca de 480 milhões de euros), a concluir em 2030, para desenvolver o "Ship-to-Air Missile-II", concebido para abater mísseis de cruzeiro e aviões.

Este projeto surge numa altura em que a Coreia do Norte está a desenvolver novos sistemas de armamento.

Após o fracasso das conversações para a desnuclearização com Washington, em 2019, Pyongyang adotou um plano de modernização do armamento - com a instalação de satélites militares e inúmeros testes de mísseis -, recusou reatar o diálogo e procurou estreitar os laços com Pequim e Moscovo.

Seul e Washington reforçaram a cooperação militar com Tóquio e fortaleceram o mecanismo de dissuasão, multiplicando as manobras conjuntas e implantando cada vez mais meios estratégicos dos EUA na península.

