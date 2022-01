Coreia do Sul doa cerca de 200 mil dólares em medicamentos a São Tomé e Príncipe

O embaixador da Coreia do Sul para São Tomé e Príncipe, Ryu Chang Soo, entregou hoje um lote de medicamentos estimados em cerca de 200 mil dólares para ajudar no combate a covid-19 e outras doenças no arquipélago são-tomense.