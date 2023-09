A Guarda Costeira do Japão, citando o Ministério da Defesa de Tóquio, disse que se tratou de dois mísseis balísticos e pediu aos navios ao redor da costa japonesa que tomem cuidado com a queda de objetos.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse aos jornalistas que os mísseis "parecem ter caído fora da zona económica exclusiva do Japão", acrescentando que os detalhes do lançamento estão a ser analisados.

Também o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que os mísseis foram disparados "entre as 11:43 e 11:53" (03:43 e 03:53 em Lisboa), a partir de uma área em Sunan, onde fica o aeroporto internacional da capital norte-coreana, Pyongyang.

"As nossas forças armadas reforçaram a sua vigilância em antecipação a outros lançamentos, ao mesmo tempo que permanecem prontas para intervir em estreita colaboração com os Estados Unidos", indicaram os militares sul-coreanos

O lançamento acontece numa altura em que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está na Rússia para um encontro com o Presidente russo Vladimir Putin.

As agências de notícias oficiais russas avançaram hoje que Putin e Kim já se encontraram, com um aperto de mão, na base espacial de Vostochny, na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

Kim chegou à estação ferroviária de Vostochny vindo da Coreia do Norte no seu comboio especial blindado, de onde foi transportado para a base espacial numa limusine.

De acordo com a imprensa oficial russa, Putin recebeu o líder da Coreia do Norte, dizendo estar "muito feliz" com o encontro, enquanto Kim agradeceu o convite para visitar a Rússia, "apesar de [Putin] estar ocupado".

Os dois líderes irão primeiro visitar a base espacial e depois conversar, durante cerca de três horas, sobre "relações comerciais" e "assuntos internacionais", no segundo encontro bilateral desde 2019, avançou a imprensa estatal russa.

Na comitiva de Kim seguem os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, bem como altos funcionários militares, tais como o diretor do Departamento Industrial de Munições e também o Secretário para a Ciência e Educação do Comité Central do Partido dos Trabalhadores, ligado ao programa espacial norte-coreano.

O Kremlin afirmou que a cooperação bilateral ou os laços comerciais estarão na agenda do encontro entre Kim e Putin, bem como "questões sensíveis" que não serão partilhadas publicamente, o que é interpretado como uma confirmação de que os dois líderes irão discutir intercâmbios militares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Lim Soo-suk, disse que Seul está em comunicação com a Rússia enquanto acompanha de perto a visita de Kim.

"Nenhum Estado-membro da ONU deveria violar as sanções do Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte, ao envolver-se em comércio ilegal de armas, e certamente não deve envolver-se numa cooperação militar com a Coreia do Norte que mina a paz e a estabilidade da comunidade internacional", disse Lim, numa conferência de imprensa.

