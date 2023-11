O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detetado o lançamento do míssil a partir da região de Pyongyang e dirigido à zona marítima oriental, acrescentando que o lançamento deverá ter fracassado.

Este lançamento norte-coreano -- o primeiro disparo de armas em mais de dois meses -- ocorreu horas depois de a Coreia do Sul ter anunciado que decidiu suspender parcialmente um acordo com a Coreia do Norte e reiniciado a vigilância aérea na fronteira.

RJP // PDF

Lusa/Fim