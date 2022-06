"A Coreia do Norte disparou um ou vários mísseis balísticos não identificados na direção do mar de Leste", indicaram as forças armas sul-coreanas, em comunicado, numa referência ao mar do Japão.

Pyongyang redobrou, este ano, os esforços para aperfeiçoar o programa de armamento, apesar das sanções económicas internacionais.

Nas últimas semanas, os dirigentes norte-americanos e sul-coreanos advertiram que o regime de Kim Jong-un podia realizar um sétimo ensaio nuclear.

Em maio, a Coreia do Norte disparou três mísseis, incluindo o Hwasong-17, que poderá ser o maior míssil balístico intercontinental do exército norte-coreano.

Este lançamento ocorreu alguns dias depois da partida do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da Coreia do Sul, onde se reuniu com o homólogo sul-coreano, Yoon Seok-youl, recentemente eleito.

A Coreia do Norte, que regista com um surto de covid-19, retomou a construção de um reator nuclear, há muito suspensa, de acordo com novas imagens obtidas por satélite.

