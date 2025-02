"Após uma pausa de cerca de um mês, as tropas norte-coreanas foram transferidas para a linha da frente na região de Kursk desde a primeira semana de fevereiro. Um destacamento adicional parece ter ocorrido, mas o seu tamanho ainda está a ser estudado", disse o serviço, num comunicado citado pela agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

Fontes militares disseram à Yonhap que Pyongyang terá recentemente enviado mais de mil soldados para a Rússia e acrescentaram haver sinais de que o regime norte-coreano se estava a preparar para mais mobilizações.

No início de fevereiro, a agência de inteligência da Coreia do Sul disse que as tropas norte-coreanas não eram vistas na frente de combate em Kursk desde meados de janeiro.

A Ucrânia alegou que foram retiradas depois de sofrerem pesadas perdas.

A Coreia do Sul estima que cerca de 300 soldados norte-coreanos tenham morrido até ao momento em combates com o exército da Ucrânia, enquanto outros 2.700 terão ficado feridos no conflito.

Desde que assinaram um tratado de defesa mútua, no ano passado, Pyongyang e Moscovo reforçaram a cooperação bilateral em matéria de defesa, economia, desporto e vários outros campos.

As relações entre a Coreia do Norte e a Rússia, que partilham 20 quilómetros de fronteira, intensificaram-se em meados de 2024, com a primeira visita do Presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang desde 2000.

De acordo com fontes sul-coreanas, ucranianas e ocidentais, Pyongyang forneceu a Moscovo grandes quantidades de munições em troca da transferência de tecnologia civil, espacial e militar.

Além disso, ambos os países assinaram um tratado estratégico que prevê a assistência militar mútua em caso de agressão e mais de 10 mil soldados norte-coreanos terão sido enviados para o território russo para combater as tropas ucranianas nas regiões fronteiriças russas.

