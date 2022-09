O Brasil assinalou na quarta-feira o bicentenário da sua independência de Portugal, num evento que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o coração de D. Pedro IV, que em agosto, num voo que integrou também o presidente da autarquia portuense, Rui Moreira, seguiu para Brasília para estar presente como memória e homenagem ao primeiro rei do Brasil.

O voo que devolveu o coração à cidade saiu na quinta-feira à noite de Brasília, fazendo escala em Recife e na Cidade da Praia, em Cabo Verde, estando a chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro prevista para as 12:40, informou a Câmara do Porto.

A autarquia aproveitará a trasladação para o Porto para um segundo momento de exibição na Irmandade da Lapa, no sábado, entre as 20:00 e as 20:00, e no domingo entre as 10:00 e as 16:00, sendo a entrada livre.

Finda a exibição acontecerá a cerimónia da guarda do coração de D. Pedro, com o presidente da câmara "a encabeçar este momento solene e, ele próprio, a proceder à guarda do coração a cinco chaves, antes da colocação do escrínio no mausoléu", relata a autarquia.

Esta cerimónia está agendada para as 16:30 e dela consta um apontamento musical no Monumental Órgão de Tubos, com interpretação de obras de J. S. Bach, Marcos Portugal e de D. Pedro IV.

Paralelamente, numa outra sala da irmandade, decorrerá a exposição "D. Pedro IV: Um coração, uma vontade", que contém documentos e objetos históricos sobre a passagem de D. Pedro pela cidade do Porto, acrescenta o município.

JFO // MSP

Lusa/Fim