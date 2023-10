O desafio para presidir à Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional -- European Leagues é "um convite altamente honroso para o futebol português", disse Pedro Proença, em declarações à comunicação social no final da Cimeira de Presidentes, organizada pela Liga, que decorreu hoje em Coimbra.

Segundo Pedro Proença, existe a possibilidade de vir a presidir à European Leagues, estando num "momento de reflexão".

O presidente da Liga recordou que tem um compromisso para com os clubes de futebol profissional portugueses, com "dossiês muito importantes".

"Estou num momento de reflexão para perceber se é possível compatibilizar. Também vos quero dizer que se tiver de optar por estar à frente da European Leagues ou, eventualmente, estar só à frente da Liga Portugal é claro que estarei no futebol português", vincou.

Pedro Proença sublinhou ainda que este convite mostra também a capacidade que o país tem "de gerar talento, no que diz respeito ao futebol".

Questionado sobre o processo de centralização dos direitos audiovisuais, Pedro Proença aclarou que, durante a cimeira, a Liga partilhou que conta cumprir as datas previstas no decreto-lei, que fixa em 2026 a apresentação do modelo centralizado e em 2028 a implementação do modelo.

"Aquilo que partilhámos é que existe a possibilidade de um processo de antecipação, que está em cima da mesa, que está a ser negociado, e que há verdadeiros interessados, o que é demonstrativo da apetência e da valia do futebol português", referiu.

