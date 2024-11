"O chanceler Scholz disse-me que tinha a intenção de ligar para Putin. A sua chamada, na minha opinião, abre a caixa de Pandora. Agora pode haver outras conversas e chamadas telefónicas. São meras palavras", disse no seu tradicional discurso noturno à população.

"E isto é exatamente o que Putin procura há muito tempo. É fundamental para ele mitigar o seu isolamento, assim como o isolamento da Rússia, e manter meras conversas que não levarão a lugar nenhum. Há décadas que faz isso", enfatizou Zelensky.

O Presidente ucraniano afirmou que isso permitiu à Rússia evitar qualquer mudança nas suas políticas, "o que, em última análise, levou a esta guerra".

Em comunicado, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Georgy Tykhy, denunciou também que "as conversas com o ditador russo, por si só, não acrescentam qualquer valor para alcançar uma paz justa", apelando antes a "ações concretas e fortes que o obriguem a fazer a paz, e não à persuasão e às tentativas de apaziguamento".

Durante a chamada telefónica, o Presidente russo disse ao chanceler alemão que a proposta de paz para a Ucrânia deverá ter em conta "novas realidades territoriais", exigindo que Kiev abdique das regiões ocupadas por Moscovo.

A proposta de paz de junho passado inclui a retirada das tropas ucranianas do Donbass e do sul do país, e ainda a renúncia de Kiev à adesão à NATO.

"Os potenciais acordos devem ter em conta os interesses de segurança da Federação Russa, basear-se em novas realidades territoriais e, acima de tudo, abordar as causas profundas do conflito", refere um comunicado do Kremlin que resume as observações de Vladimir Putin na conversa com Olaf Scholz.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, congratulou-se hoje com o facto de Olaf Scholz ter transmitido a Putin que nada poderia ser decidido sobre a Ucrânia sem a participação de Kiev.

"Recebi um telefonema do chanceler Scholz que me relatou a sua conversa com Vladimir Putin. Fiquei satisfeito por saber que o chanceler não só condenou inequivocamente a agressão russa, como também reiterou a posição polaca: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", escreveu Donald Tusk na rede social X (antigo Twitter).

Naquela que foi a primeira conversa telefónica entre os dois líderes em quase dois anos, Scholz instou Putin a retirar as tropas da Ucrânia e a negociar com Kiev, indicou hoje o Governo alemão num comunicado.

O chanceler apelou a Putin para demonstrar "vontade de encetar negociações com a Ucrânia, com vista a uma paz justa e duradoura" e sublinhou "o compromisso inabalável da União Europeia (UE) com a Ucrânia", acrescentou a chancelaria.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a Alemanha tem sido o segundo maior fornecedor de armas a Kiev, a seguir aos Estados Unidos.

A conversa telefónica ocorre num momento muito difícil para a Ucrânia, que se prepara para viver o seu terceiro inverno sob fogo da Rússia, com grande parte das suas infraestruturas energéticas danificadas ou totalmente destruídas.

Com a vitória do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas, coloca-se a questão da continuidade da ajuda dos Estados Unidos, que tem permitido à Ucrânia resistir às tropas russas desde fevereiro de 2022.

JYFR/PDF (PL/ANC/RJP) // PDF

Lusa/Fim