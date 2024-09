A fronteira terrestre de Batugadé, Mota´ain do lado indonésio, é uma das ligações oficiais entre as duas metades da ilha, uma pertencente a Timor-Leste e a outra à Indonésia, o maior país muçulmano do mundo.

Em Batugadé, como constatou a Lusa, foi montada uma estrutura de cores verde e roxa, destinada apenas aos peregrinos que começam hoje a chegar da parte ocidental da ilha.

Ao longo do espaço que as pessoas têm de percorrer, as autoridades colocaram, dos dois lados, painéis em várias línguas a alertar para os sinais mais comuns de potenciais vítimas de tráfico de seres humanos.

O Governo de Díli destacou para o local mais 50 funcionários da imigração, e a Austrália auxiliou também com a colocação de mais máquinas de leitura de passaportes, disse à Lusa um dos responsáveis no local.

O objetivo é que os católicos que entrem por ali, a principal fronteira terrestre com a Indonésia, não percam muito tempo. "O processo será muito rápido", disse.

O maior afluxo é esperado este fim de semana, porque o Papa Francisco tem previsto chegar a Díli na próxima segunda-feira, ainda que a só na terça aconteça o evento principal, a missa no campo de Tasi Tolu, arredores da capital.

As autoridades de Timor-Leste estimam a presença de 500 mil pessoas na capital do país, especialmente em Tasi Tolu, e prepararam vários campos para acolher os peregrinos, um deles a vários quilómetros a oeste do local da missa, preparado com casas de banho e depósitos de água acabados de montar, mas há outros mais perto, também limpos e com casas de banho.

Na capital, onde se concentram as cerimónias, as ruas, praças e lugares estão a ser limpos, as ruas lavadas a mangueira pelos bombeiros, e à beira das estradas foram colocados enfeites de bambu.

No centro de Díli há várias semanas que as árvores nos largos e junto ao mar estão enfeitadas com luzes, que à noite, vistas de longe, fazem lembrar uma grande árvore de natal.

O Papa Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, Francisco visita as crianças com necessidades especiais na escola "Irmãs Alma", seguindo depois para um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorenses.

Na quarta-feira, último dia da visita, o Papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai termina a viagem à região, no dia 13.

