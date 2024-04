"A continuação do colonialismo ia fazer retroceder as conquistas democráticas em Portugal", declarou à Lusa Óscar Monteiro, à margem da inauguração da exposição "50 Passos para a Liberdade: Portugal, da Ditadura ao 25 de Abril", no Camões -- Centro Cultural Português em Maputo.

Para Óscar Monteiro, o "mito da grandeza do império espalhado por continentes" continuou forte no período que se seguiu ao 25 de abril, lembrando que na primeira posição do Movimento das Forças Armadas não havia clareza sobre o destino das antigas colónias portuguesas.

"Não tínhamos nenhuma informação senão a declaração (...)E, só com base nesse texto, com o [Presidente] Samora Machel, nós chegamos à seguinte análise: Não há nada neste texto que fale da nossa independência (...) Nós dissemos: felicitemos o povo português, mas o que se estava a discutir, até aquele momento, era a democracia em Portugal", declarou Óscar Monteiro.

Óscar Monteiro lembra que uma primeira reunião, em Lusaka, na Zâmbia, liderada pelos falecidos Presidentes moçambicano Samora Machel e português Mário Soares também não respondeu a principal pergunta: qual seria destino dos povos africanos.

"A primeira reunião não chegou a conclusão nenhuma, mas depois retomamos o processo, após o anúncio do Direito à Autodeterminação e Independência dos Povos Colonizados. A partir daí, foi possível debater com profundidade e seriedade", frisou Óscar Monteiro, que destaca a "clarividência e coragem" de Melo Antunes.

"Cabe-me aqui, com emoção, recordar o nome de Melo Antunes, que foi, do lado português, das pessoas mais clarividentes e capazes de tomar decisões responsáveis, que afinal acabaram por levar os nossos povos num caminho do progresso", frisou.

O histórico da Frelimo admite que a importância do 25 abril nunca foi debatida suficientemente nas antigas colónias.

"O 25 de abril teve importância [para as antigas colónias], mas foi mais importante para Portugal. Foi essencialmente um movimento português (...) Era um problema dos portugueses sobretudo, a nossa preocupação era acompanhar isso", concluiu Óscar Monteiro.

