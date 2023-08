De acordo com a síntese da execução orçamental publicada pelo Ministério das Finanças, em julho o saldo global provisório das contas públicas foi negativo em 1.163 milhões de escudos (10,5 milhões de euros).

As contas públicas de Cabo Verde chegaram ao final do ano de 2022 com um défice de 9.677 milhões de escudos (88 milhões de euros), equivalente a 4,2% do PIB estimado, um défice que ficou abaixo do esperado pelo Governo, segundo dados oficiais noticiados anteriormente pela Lusa.

Conforme também dados provisórios da execução orçamental, no segundo trimestre deste ano as contas públicas de Cabo Verde registaram um défice de 787,1 milhões de escudos (7,1 milhões de euros), correspondendo a 0,3% do PIB.

Relativamente ao saldo corrente primário em percentagem do PIB, a mesma fonte avançou que no mês anterior registou uma melhoria de 2,4 pontos percentuais, face ao período homólogo, fixando-se em 1,7%, o que foi justificado pela melhoria na arrecadação de receitas.

Segundo os resultados provisórios da execução orçamental, em julho houve um aumento das receitas totais do Estado de Cabo Verde em 22,8%, um acréscimo das despesas totais em 2,7% e um aumento da execução dos ativos não financeiros em 40,6%.

No mês anterior, as receitas só da administração central foram de 34.287,2 milhões de escudos (310,9 milhões de euros), um aumento de 21,5% em relação ao período homólogo.

Por sua vez, as despesas e a aquisição de ativos não financeiros atingiram os 34.450,4 milhões de escudos (312,4 milhões de euros), representando um aumento de 3,4%, quando comparado com julho de 2022.

No mês anterior, 93,3% das despesas totais executadas (despesas e ativos não financeiros) foram financiadas com recursos ao tesouro e os restantes 6,7% com recursos externos, ainda de acordo com a síntese da execução orçamental.

Ainda segundo os mesmos dados, no mês passado a dívida pública foi de 109,4% do PIB, 13,4 pontos percentuais abaixo do registado no período homólogo, mas em termos absolutos a redução foi de apenas 1,5 pontos percentuais, tendo em conta as projeções de crescimento económico.

A dívida interna foi de 34% do PIB enquanto a externa atingiu os 75,4% do PIB, concluiu o relatório do Ministério das Finanças.

