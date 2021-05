De acordo com dados de um relatório de abril do Banco de Cabo Verde (BCV), compilados hoje pela agência Lusa, o agravamento do défice das contas públicas é explicado pela pandemia de covid-19, nomeadamente as consequências económicas, que levaram à paragem praticamente total do turismo, que garante 25% do PIB do país.

Contudo, este resultado fica abaixo da pior previsão do Governo para o desempenho de 2020, que apontava para um défice histórico nas finanças públicas cabo-verdianas de 11,4% do PIB -- fica abaixo do pico de 10,3% em 2012 -, mas refletindo uma forte diminuição das receitas públicas.

"O défice das contas públicas aumentou de 1,8 para 9,1% do PIB em 2020, invertendo a tendência decrescente que vinha registando, em geral, desde 2013, em função, especialmente, da redução das receitas fiscais e outras receitas, aliada a um aumento das despesas correntes de investimento", lê-se no relatório.

O documento não quantifica a estimativa do défice das contas públicas, mas o PIB cabo-verdiano estimado para 2020, após uma recessão histórica de 14,8%, caiu para 164.911 milhões de escudos (1.492 milhões de euros). Com um défice estimado em 9,1% do PIB, esse valor terá assim ultrapassado os 15 mil milhões de escudos (135,8 euros) em 2020.

A "política de apoio às empresas", bem como a "contração da atividade económica explicam, em particular, a redução dos valores arrecadados dos impostos sobre o valor acrescentado, sobre o rendimento de pessoas coletivas e sobre os direitos das importações", respetivamente, em 24,7, 39,0 e 17,9%, agravando as necessidades de endividamento público.

"Destaca-se, entre outras medidas de atenuação do impacto da pandemia na tesouraria das empresas implementadas, o parcelamento do imposto sobre o valor acrescentado e do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares retidos na fonte, a redução da taxa de pagamento antecipado do imposto sobre rendimento de pessoas coletivas de 80 para 50% da coleta do ano anterior e a anulação dos respetivos pagamentos referentes ao segundo e terceiro trimestres, bem como a diminuição da taxa do imposto sobre o valor acrescentado das empresas do ramo de alojamento e restauração de 15 para 10%", lê-se ainda no relatório.

Segundo previsão anterior do Governo, o défice das finanças públicas de Cabo Verde deverá ascender a 8,8% do PIB em 2021, ainda fortemente influenciado pela crise sanitária e económica provocada pela pandemia de covid-19.

Nos últimos dez anos, o saldo das contas públicas (anual) de Cabo Verde foi sempre deficitário, com picos em 2012 (-10,3% do PIB) e 2013 (-9,3% do PIB), descendo até ao mínimo de -1,8% do PIB em 2019, antes da crise provocada pela pandemia.

