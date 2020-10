O número total de contágios eleva-se a cerca de 95.000, com um total de 2.570 mortos, 27 dos quais nas últimas 24 horas.

As autoridades sanitárias também assinalaram que o surto de novos contágios está a ocorrer de forma similar em todo o país, apesar de terem sido estabelecidas "zonas vermelhas" onde a incidência é maior.

Na semana passada foram emitidas novas restrições face ao aumento contínuo de casos, num país com 38 milhões de habitantes e onde durante meses foi registada uma evolução moderada dos contágios.

Assim, os bares e restaurantes das regiões ou distritos das designadas "zonas vermelhas" vão encerrar às 22:00.

A lista das zonas de particular incidência de contágios foi ainda ampliada nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades sanitárias.

De acordo com os dados atualizados na quinta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), com sede em Estocolmo, o número de novos contágios na Polícia em 14 dias por 100.000 habitantes foi de 44,5.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (207.816) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,2 milhões).

Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (144.680 mortos, mais de 4,8 milhões de casos), Índia (99.773, quase 6,4 milhões de infetados), México (78.078, mais de 748 mil infetados) e Reino Unido (42.202 mortos, mais de 460 mil casos).

A Rússia, com 20.981 mortos, é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Índia e Brasil, com mais de 1,1 milhões de casos, seguindo-se a Colômbia, com mais de 835 mil casos e 26.196 mortos, e o Peru, com mais de 814 mil casos e 32.463 mortos.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (42.202 mortos, mais de 460 mil casos), seguindo-se Itália (35.918 mortos, mais de 317 mil casos), França (32.019 mortos, mais de 577 mil casos) e Espanha (31.973 mortos, mais de 778 mil casos).

Portugal contabiliza 1.983 mortos em 77.284 casos de infeção.

PCR // EL

Lusa/Fim