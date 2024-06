A contagem começou às 08:00 (03:30 em Lisboa) com os boletins de voto por correspondência, antes de prosseguir com os votos em máquinas eletrónicas nos centros de contagem situados no meio milhar de círculos eleitorais contestados, de acordo com a Comissão Eleitoral da Índia.

Esta é a única fase do processo eleitoral a ser realizada simultaneamente neste país de quase um bilião de eleitores, que exigiu sete fases de votação.

