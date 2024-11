Naquele mês, as energias de fontes não renováveis foram responsáveis por abastecer 10% do consumo total de eletricidade, enquanto o saldo importador se situou nos 22%.

Segundo a REN -- Redes Energéticas Nacionais, a energia eólica foi responsável por 32,5% da produção renovável, a hídrica por 23,1%, a solar fotovoltaica por 7,2% e a biomassa por 4,7%.

No acumulado dos primeiros dez meses do ano, as energias renováveis abasteceram 72% do consumo de eletricidade no país, com a energia hídrica responsável pelo abastecimento de 30% do consumo, a eólica por 26%, a fotovoltaica por 10% e a biomassa por 6%.

Já a produção a gás natural abasteceu 9% do consumo até outubro, enquanto os restantes 19% corresponderam a energia importada.

Em comparação com os primeiros 10 meses de 2023, registou-se um crescimento do consumo de eletricidade de 1,9% (ou de 2,3%, com correção da temperatura e dias úteis).

A REN realçou que, até ao final de outubro, o consumo de gás natural registou uma queda homóloga de 21%, com uma descida de 66% no segmento de produção de energia elétrica e um crescimento de 3% no segmento convencional, tratando-se do consumo de gás mais baixo desde 2004, para aquele período.

No mês de outubro, a tendência de quebra do consumo de gás natural manteve-se, com uma descida homóloga global de 5,4%.

