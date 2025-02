"A participação em duas empresas que foram criadas foi uma imprudência do senhor secretário de Estado, claro que foi, e foi por isso que ele assumiu a dimensão política", afirmou Luís Montenegro durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta ao líder do Chega.

Questionado por André Ventura sobre o caso do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, que se demitiu em 28 de janeiro depois de ter sido noticiado pela RTP que criou duas empresas imobiliárias já enquanto governante e responsável pelo recém-publicado decreto que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a polémica lei dos solos, Luís Montenegro considerou não ser correto falar em "incompatibilidades ou negócios" uma vez que "a atividade dessas empresas foi zero".

O primeiro-ministro considerou também que "não foi preciso" demitir o seu secretário de Estado. "Ele tomou a iniciativa e acho que fez bem", justificou.

O presidente do Chega alegou que "ser sério é dizer a quem comete crimes a porta da rua é a serventia da casa" e questionou porque vários dias até o secretário de Estado ser afastado, por sua iniciativa.

André Ventura disse também que "muitas vezes" a estratégia do Governo "é ficar em silêncio" e criticou: "Isso é tudo menos ser sério".

FM // JPS

Lusa/Fim