Conselho Superior de Defesa da Guiné-Bissau propõe promoções de ministro da Defesa e novo diretor-geral do SIS

O Conselho Superior de Defesa Nacional da Guiné-Bissau propôs a promoção do ministro da Defesa a tenente-general e do novo diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança a brigadeiro-general, refere a deliberação do encontro hoje divulgada à imprensa.