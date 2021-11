De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, este órgão de consulta esteve reunido "para se inteirar do ponto de situação sobre as Forças Nacionais Destacadas em 2021, e apreciar as propostas das Forças Nacionais Destacadas para 2022".

"O Conselho deu parecer favorável, por unanimidade, aos ajustamentos de Forças para 2021 e ao conjunto das propostas das Forças Nacionais Destacadas para 2022, nomeadamente para as que têm financiamento assegurado. Deu, ainda, parecer favorável condicional, para as propostas pendentes de financiamento para Forças Nacionais Destacadas em 2022", acrescenta a nota.

Esta reunião do Conselho Superior de Defesa realizou-se por videoconferência, em sessão ordinária, presidida pelo chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir do Palácio de Belém.

Fazem parte do Conselho Superior de Defesa Nacional o primeiro-ministro e os ministros de Estado, da Defesa Nacional, Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Finanças e responsáveis pelas áreas da indústria, energia, transportes e comunicações, e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Este órgão é também composto pelos representantes da República e presidentes dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, pelo presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e dois deputados e pelos chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea.

