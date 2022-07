De acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do partido, será o presidente da IL, João Cotrim Figueiredo, a anunciar as principais conclusões desta reunião aos jornalistas ao início da tarde de domingo.

O Conselho Nacional dos liberais, que decorrerá num hotel em Coimbra, tem na agenda" a análise da situação política, com o foco no tema 'Portugal: a urgência de reformas estruturais e a convergência europeia'".

Segundo a mesma fonte oficial, este órgão nacional do partido vai ainda discutir e votar o regimento do Conselho Nacional e o regulamento dos núcleos.

Na última reunião deste órgão, em 24 de abril deste ano, os liberais discutiram o Orçamento do Estado para 2022, a guerra na Ucrânia e a ainda preparação das celebrações próprias do partido do 25 de Abril.

Este será o 23.º Conselho Nacional da IL, órgão "responsável por acompanhar e orientar a estratégia política do partido adotada em Convenção Nacional, no respeito dos seus princípios e objetivos", de acordo com os estatutos do partido.

A IL conseguiu nas eleições antecipadas de janeiro deste ano passar de um para oito deputados, tornando-se na quarta força política.

