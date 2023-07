Conselho islâmico angolano "condena" aglomeração de muçulmanos em esquadra policial em Luanda

O secretário-geral do Conselho Islâmico de Angola (Consia) condenou hoje a aglomeração de muçulmanos, maioritariamente estrangeiros, no posto policial do Zango 4, em Luanda, que foram "buscar explicações" sobre detenções nos arredores de uma mesquita.