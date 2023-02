Em comunicado, os membros do CE frisaram, no âmbito do primeiro ano da invasão russa da Ucrânia, que vão manter o apoio "político, económico, humanitário, financeiro e militar, inclusive por meio de aquisições rápidas e coordenadas junto da indústria europeia".

"Continuaremos a aumentar a pressão coletiva sobre a Rússia para que ponha termo à sua guerra de agressão. Para o efeito, adotaremos um décimo pacote de sanções e tomaremos medidas contra os que tentarem contornar as medidas da UE", referiram ainda.

