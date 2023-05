O presidente do YSK, Ahmet Yener, indicou que o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, conservador-islamista) de Erdogan obteve 268 lugares, enquanto o Partido do Movimento Nacionalista (MHP, ultranacionalista) e o Yeniden Refah (ultraconservador e religioso) alcançaram 50 e cinco deputados, respetivamente.

É a primeira vez que o Yeniden Refah consegue ter uma representação parlamentar.

No total, as formações políticas encabeçadas pelo Presidente Erdogan somam 323 dos 600 lugares no parlamento, o que significa que a coligação, designada como "Aliança do Povo", consegue uma maioria absoluta.

O principal partido da oposição turca, o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata e laico), liderado por Kemal Kiliçdaroglu (o principal rival de Erdogan nas presidenciais), elegeu 169 deputados, enquanto o iYi (O Bom Partido, nacionalista) elegeu 43.

O Partido da Esquerda Verde obteve 61 lugares e o Partido dos Trabalhadores Turcos outros quatro.

A cerimónia de tomada de posse dos deputados está prevista para sexta-feira, data em que também o próprio Presidente Erdogan, reeleito no domingo numa segunda volta presidencial, deverá tomar posse para o novo (o terceiro) mandato.

RJP // SCA

Lusa/Fim