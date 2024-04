Conselho de Segurança da ONU "perdeu ainda mais credibilidade" com guerra em Gaza

O analista Richard Gowan, do International Crisis Group (ICG), considera que o Conselho de Segurança da ONU "perdeu ainda mais credibilidade" no decurso do conflito em Gaza, mas acredita que caberá às Nações Unidas "limpar a confusão" no pós-guerra.