Num comunicado adotado pelos seus 15 membros, o Conselho de Segurança "expressou a sua tristeza pela morte de civis" no território sob ocupação israelita.

"Os membros do Conselho de Segurança encorajam novas medidas para restaurar a calma duradoura e permitir que as tensões diminuam, e pedem a todas as partes que evitem ações unilaterais que possam inflamar as tensões", disse a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos junto da ONU, Lana Nusseibeh, que detém a presidência rotativa do órgão em junho.

"O Conselho pede moderação para redução das tensões e evitar uma nova escalada", acrescentou.

