Os 15 membros do Conselho aprovaram por unanimidade uma resolução que insta os "atores relevantes" a restaurar a "calma, contenção e estabilidade" em toda a fronteira traçada pela ONU entre Israel e Líbano.

A resolução estendeu o mandato da força de manutenção da paz da ONU no Líbano (UNIFIL), que está no país desde 1978, por mais um ano.

A UNIFIL foi criada para supervisionar a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano após a invasão de Israel em 1978.

A ONU expandiu a sua missão após a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, permitindo que as forças de paz se destacassem ao longo da fronteira israelita para ajudar os militares libaneses a estender a sua autoridade ao sul do país pela primeira vez em décadas.

Os apoiantes do Hezbollah no Líbano frequentemente acusam a missão da ONU de conluio com Israel, enquanto Telavive acusou as forças de paz de fechar os olhos às atividades militares do Hezbollah no sul do Líbano.

Durante os confrontos em andamento entre o Hezbollah e as forças israelitas no sul do Líbano, as instalações ou veículos da UNIFIL foram atingidos por tiros em várias ocasiões. No início deste mês, a UNIFIL disse que três 'capacetes azuis' que estavam em patrulha ficaram levemente feridos quando uma explosão ocorreu perto do seu veículo.

