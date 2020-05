Numa altura em que a situação da covid-19 parece estabilizada em Portugal, de acordo com o Comité Olímpico de Portugal (COP), as medidas abrem ainda a possibilidade de realização de competições em modalidades individuais, ao ar livre e sem contacto físico, ainda sem público.

Vai ser permitida também a abertura de infraestruturas para a prática de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico.

A derradeira medida desta nova fase de desconfinamento tem a ver com a abertura de ginásios, academias e piscinas.

"As novas medidas pretendem dar mais um passo na resposta aos constrangimentos causados pela situação de exceção, adaptando alguns aspetos fundamentais para o funcionamento do setor do desporto", congratulou-se o Comité Olímpico de Portugal.

Todas estas medidas, que se juntam a outras em vigor, estão indexadas ao cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal contabiliza pelo menos 1.383 mortos associados à covid-19 em 31.946 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

RBA // NFO

Lusa/Fim