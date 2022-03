"Nós, em Portugal, temos feito exatamente o que devíamos e deveremos continuar a fazer. Condenámos o que praticamente todos viriam a condenar, e condenámos muito antes da maior parte desses todos. E ainda hoje condenámos unanimemente no Conselho de Estado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa perante a comunicação social, no Palácio da Cidadela de Cascais, no distrito de Lisboa.

Na reunião de hoje do Conselho de Estado, que teve como único ponto da ordem de trabalhos "a situação na Ucrânia", não participaram os conselheiros Domingos Abrantes, do PCP, Carlos César, do PS, nem o líder do PSD, Rui Rio, e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Ao 19.º dia de invasão da Ucrânia pela Rússia, o Conselho de Estado esteve reunido desde as 15:20 até perto das 19:00.

