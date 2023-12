Sullivan vai reunir-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o gabinete de guerra israelita e com o Presidente Isaac Herzog, de acordo com um comunicado de Adrienne Watson, porta-voz do conselho de Segurança Nacional, órgão diretamente ligado ao Presidente dos EUA, Joe Biden.

Na terça-feira, Biden avisou Telavive contra a erosão do apoio internacional devido aos seus bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, que estão a ser realizados desde o ataque de 07 de outubro do grupo islamita Hamas em Israel.

Pela primeira vez desde o início da guerra no Médio Oriente, Joe Biden - que se apresenta como o mais forte apoiante de Israel - revelou publicamente as suas diferenças com o Governo israelita sobre as perspetivas de longo prazo para os palestinianos.

O Presidente norte-americano defendeu que Israel deveria alterar a sua linha de conduta e lamentou a oposição do atual Governo israelita a uma solução de dois Estados, cenário apoiado por Washington.

Confirmando as tensões com o seu principal aliado, o primeiro-ministro israelita reconheceu nesta terça-feira haver desentendimentos com o líder norte-americano sobre a estratégia a seguir quando terminar o conflito na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos apoiam a ideia de que a Autoridade Palestiniana poderá governar tanto Gaza como a Cisjordânia, quando terminarem as hostilidades desencadeadas pelo ataque dos comandos do Hamas em território israelita, que provocou 1.200 mortes, a maioria civis.

Em retaliação, Israel realizou bombardeamentos mortíferos em Gaza, juntamente com uma vasta operação terrestre lançada em 27 de outubro, que fez até agora mais de 18.500 mortos e acima de 50.000 feridos, de acordo com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

