O encontro, que não foi anunciado previamente, visa manter "abertas" as linhas de comunicação entre as duas potências, tal como acordado em novembro, durante uma reunião na Califórnia entre Biden e o Presidente chinês, Xi Jinping.

Em comunicado, a Casa Branca descreveu como "francas" e "construtivas" as conversações entre Finer, que é o 'número dois' do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e Liu, que dirige o Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista da China, responsável por manter contactos com outros partidos e organizações estrangeiras.

Finer e Liu discutiram vários desafios regionais e globais, incluindo o Médio Oriente, a guerra na Ucrânia e as tensões sobre o Estreito de Taiwan, segundo a mesma nota.

O conselheiro norte-americano sublinhou a Liu a "importância da paz e da estabilidade" em torno do Estreito de Taiwan e do Mar do Sul da China, por onde passa grande parte do comércio mundial.

Os dois lados reafirmaram também a vontade de manter abertas as comunicações entre as duas potências e de avançar na aplicação de alguns dos acordos alcançados entre Biden e Xi na cimeira de novembro, na Califórnia.

Os líderes acordaram então combater o tráfico de fentanil e reabrir os canais de comunicação militar, numa tentativa de evitar que a tumultuosa relação entre as duas potências descambe para um conflito aberto.

O fentanil, um poderoso opiáceo sintético, é responsável por dezenas de milhares de mortes todos os anos nos Estados Unidos.

A droga, fabricada a partir de produtos muitas vezes provenientes da China, é, segundo Washington, introduzida nos Estados Unidos por cartéis mexicanos.

À margem da reunião entre Finer e Liu, o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, e o ministro chinês da Segurança Pública, Wang Xiaohong, realizaram uma reunião virtual na quarta-feira, na qual discutiram o tráfico de droga, informou o Departamento de Segurança Interna norte-americano, em comunicado.

