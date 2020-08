"As confrontações continuam e a região está praticamente abandonada. Boa parte da pouca população que ainda estava no local fugiu", disse à Lusa fonte do exército moçambicano.

Nos últimos sete dias, os insurgentes realizaram ataques sequenciados às aldeias de Anga, Buji, Ausse e à vila sede de Mocímboa da Praia (norte de Moçambique), e, segundo dados das forças governamentais avançados na última semana, pelo menos 59 "terroristas" morreram em operações de resposta das forças governamentais.