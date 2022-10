Em comunicado enviado à Lusa, a CEP, presidida pelo bispo José Ornelas, salienta que este "não tem qualquer conhecimento formal" desta investigação.

Este esclarecimento surge depois de o jornal Público noticiar hoje que o bispo José Ornelas está a ser investigado pelo MP num segundo caso de alegado encobrimento de suspeitas de abuso sexual de menores, desta vez relacionado com um padre da paróquia de Fafe, que tinha sido investigado pelo menos uma vez pelo MP, num caso que foi arquivado em 2015.

Segundo o Público, o padre em causa pertenceu à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (padres dehonianos) até junho de 2014 e foi afastado da Arquidiocese de Braga por decisão do Papa Francisco.

No esclarecimento, a CEP explica que a primeira denúncia do caso do sacerdote teve lugar em 2003 e foi alvo de uma averiguação interna por parte da Congregação dos Padres Dehonianos, tendo a alegada vítima negado qualquer abuso.

"A mesma [alegada vítima] reconfirmou a sua posição em 2014, em tribunal", acrescentou.

A Conferência Episcopal Portuguesa reafirma que foi aberta uma investigação interna ao caso do padre pela Arquidiocese de Braga, entidade competente para o fazer em 2014, altura em que o mesmo já tinha deixado a Congregação dos Padres Dehonianos e já estava "incardinado" na Arquidiocese.

"Essa investigação, a pedido da Arquidiocese de Braga, foi realizada pelo então Superior Provincial dos Dehonianos em Portugal", salienta.

Em jeito de conclusão, a CEP reitera a vontade de toda a Igreja em encontrar os mecanismos mais eficazes para "erradicar o triste fenómeno dos abusos, em colaborar sempre com as autoridades civis e em escutar as vítimas".

Acrescentando que continuará "sempre disponível" para prestar os esclarecimentos necessários.

Em 01 de outubro, o MP confirmou estar a investigar o bispo José Ornelas por alegado encobrimento de abusos sexuais, referindo ter recebido sobre esta matéria uma "participação provinda da Presidência da República".

Na segunda-feira passada, em entrevista à TVI, José Ornelas contou que recebeu um telefonema do Presidente da República a dizer-lhe "que tinha mandado para a PGR" esta queixa.

O Presidente da República manteve hoje que o contacto que teve com José Ornelas não terá consequências na investigação criminal, após ter sido noticiado que o bispo está a ser investigado pelo MP num segundo caso.

