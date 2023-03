Em comunicado, a CNA afirmou que "não 'passa cheques em branco' e, por isso, não subscreveu o Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares", assinado entre o Governo, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), na segunda-feira.

A CNA explicou que na origem da decisão de não subscrever está a "ausência de um compromisso sério por parte do Governo em afrontar o poder da grande distribuição e dar resposta aos problemas que afetam a agricultura".

Outro motivo, acrescentou a confederação, prende-se com a "quebra unilateral das negociações pelo Governo, que, a meio do processo, arredou da mesa das negociações a CNA e os parceiros sociais da PARCA -- Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, para fechar um acordo 'em direto' com apenas dois representantes dos setores envolvidos.

