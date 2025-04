Numa nota hoje divulgado, a Polícia de Segurança Pública indica que registou em março 4.862 condutores em excesso de velocidade, mais 2.536 do que no mesmo mês do ano passado, o que equivale a um aumento para mais do dobro.

"Estes números, numa vertente preventiva, merecem especial preocupação por parte da PSP, uma vez que a condução em excesso de velocidade continua a ter uma grande expressão na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas e constitui-se como um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária", salienta esta força de segurança.

A PSP avança também que fiscalizou em março 68.337 condutores (mais 7.146 do que em 2024) e controlou por radar 231.340 viaturas (mais 20.964 do que em 2024), tendo registado no total 23.115 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 746 infrações por dia, correspondendo a um aumento do número de contraordenações em cerca de 48%, comparativamente ao mesmo mês do ano passado.

Esta força de segurança realizou também, em março, 18.736 testes de alcoolemia, que resultaram em 460 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool, 106 das quais a condutores com carta de condução há menos de três anos ou condutores profissionais.

A PSP destaca igualmente as 510 infrações por uso do telemóvel (mais 89 do que mo mesmo mês de 2024), o que significa que, por dia, foram verificados mais de 16 condutores a conduzirem enquanto manuseavam o telemóvel.

No terceiro mês do ano, a PSP deteve 891 condutores por crimes rodoviários, nomeadamente 505 por condução de veículo em estado de embriaguez e 386 por condução sem habilitação legal, representando um aumento de cerca de 75%, comparando com os registos de detenções do mesmo período de 2024.

Já os dados da sinistralidade rodoviária referentes a março mostram um aumento no número de acidentes (+138) e de feridos ligeiros, enquanto os feridos graves (-17) e as vítimas mortais (-2) diminuíram.

Em março, a PSP registou na sua área de responsabilidade 4.792 acidentes que provocaram cinco mortos, 38 feridos graves e 1.421 feridos ligeiros.

