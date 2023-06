De acordo com a administração do CCB, a fase de entrevistas vai decorrer entre setembro e outubro, estando previsto para dezembro o anúncio da candidatura vencedora.

Como revelado na segunda-feira, o MAC-CCB abre portas em 28 de outubro, tendo em depósito as coleções Berardo, Ellipse e Teixeira de Freitas, estando prevista uma exposição individual da artista belga Berlinde de Bruyckere.

Os critérios para o cargo de direção artística do museu são a formação superior, com valorização de doutoramento em história de arte, curadoria, museologia e/ou teoria da arte, experiência curatorial comprovada em ambiente internacional, para além de experiência de direção de uma instituição museológica ou expositiva.

Na segunda-feira, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que a Fundação CCB se mantém como fiel depositária da Coleção Berardo por decisão judicial, que continuará a fazer parte do novo "discurso expositivo" do MAC-CCB a partir de 28 de outubro.

De acordo com o ministro, que falava na presença da administração do CCB, presidida por Elísio Summavielle, o MAC-CCB abrirá a 28 de outubro com um novo "discurso expositivo", que incluirá ainda obras da Coleção Teixeira de Freitas e da Coleção Ellipse, adquirida pelo Estado em 2022.

Pedro Adão e Silva acredita que, após uma fase de transição, no final de outubro, começará uma nova fase nos 30 anos de existência do CCB: "Será um grande momento em que teremos um museu de arte contemporânea de perfil europeu em Lisboa, e que permitirá uma integração e diálogo entre o centro expositivo, as salas de espetáculos e a Garagem Sul [com exposições de arquitetura].

