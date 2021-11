Subordinado ao tema "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", o concurso anual, organizado pelo departamento de português da Faculdade de Letras da UM, contou com a participação de estudantes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), do Instituto Politécnico de Macau (IPM) e da UM.

A final sido disputada por 13 participantes que fizeram uma apresentação pública dos discursos perante espetadores e júri.

Che Chong Hei, da UM, ganhou o primeiro prémio, Yang Hou Pan, também da UM, ganhou o segundo lugar e Chen Wangying, do IPM, o terceiro. O júri atribuiu uma menção honrosa a He Yijia, da MUST.

"Este concurso pode promover o intercâmbio cultural", disse à Lusa o professor de português da UM, José Lino Pascoal, acrescentando que "num futuro próximo, haverá mais chineses a aprender português".

Este número de candidatos é "o maior de sempre" do concurso, "um momento gratificante e desafiante", em que todos os textos apresentados "eram muito bons", sublinhou.

"Por exemplo, o estudante que ganhou o primeiro prémio começou o discurso com: 'sou um homem de Macau'", o que também reflete a identidade do território, acrescentou o professor.

Estudante da licenciatura em Direito e falante de cantonês, Che Chong Hei estuda português há três anos e disse ter ficado "supreendido por ter vencido" o 19.º Concurso de Eloquência de Língua Portuguesa, indicando que a sua língua materna é o cantonense.

Che sublinhou que o português vai ser importante no seu futuro, já que é uma língua "necessária para a prática como advogado".

