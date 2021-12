No total, pelo menos 100 membros das Forças Armadas de Moçambique (FADM) receberam certificados, no âmbito de uma formação lançada em 16 de novembro e inserida no programa "Prevenir utilização de crianças-soldado em Moçambique", da Unicef, indica uma nota da agência das Nações Unidas.

"A formação é vital para uma força bem preparada e profissional que contribui para acabar com o recrutamento e utilização de crianças por grupos armados e prevenir o recrutamento futuro", refere a nota.

A formação tinha como objetivo especializar membros das FADM no respeito, promoção e proteção dos direitos das crianças, sobretudo as envolvidas em conflitos em Cabo Delgado (norte), e nas províncias de Manica e Sofala, centro do país.

"O recrutamento e utilização de crianças é uma das seis graves violações contra crianças em conflitos armados. Todos os anos, dezenas de milhares de crianças a nível mundial - tanto raparigas como rapazes - são utilizadas pelas forças armadas e grupos armados numa variedade de papéis, tais como combatentes, cozinheiros, carregadores, mensageiros e espiões. Muitas, especialmente raparigas, são também sujeitas a abuso e exploração sexual", acrescenta a nota.

A província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, é rica em gás natural, mas é aterrorizada desde outubro de 2017 por rebeldes armados, sendo alguns reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.

