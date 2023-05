"Por questões de precaução, a Trans African Concessions (Trac), juntamente com as autoridades na África do Sul, decidiu encerrar a estrada lá [na África do Sul], porque estão a acontecer situações" de risco, com "pessoas a arremessar pedrae e a incendiar viaturas", disse Fenias Mazive, diretor de manutenção da concessionária.

Segundo o responsável, citado pela Rádio Moçambique, os protestos foram registados na quinta-feira na bifurcação da EN4 com a N12, na África do Sul, devido a questões relacionadas com o custo de energia.

A partir de indicações das autoridades do país vizinho, o responsável da TRAC sugere que os viajantes que pretendam chegar à Joanesburgo procurem outras alternativas chegados à Witbank para evitar os pontos onde decorrem os protestos.

