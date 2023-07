"A partir do próximo dia 24 de julho o serviço público aeroportuário será assumido pela Cabo Verde Airports, no âmbito do contrato de concessão celebrado entre as partes", referiu em comunicado.

O objetivo é "expandir e modernizar" os aeroportos e aeródromos do país com um investimento de 928 milhões de euros durante 40 anos.

O último ano funcionou como período de transição, em que as partes "mantiveram reuniões regulares para acompanhar o avanço das condições precedentes até à data de início da concessão", agora fixada para a próxima segunda-feira.

O Governo exprime "satisfação" pela conclusão com "sucesso" de um "complexo projeto de concessão".

O contrato com o grupo Vinci envolve a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do país e foi assinado em 18 de julho de 2022.

Trata-se de uma concessão que o Governo cabo-verdiano decidiu atribuir à Vinci Airports por ajuste direto, prevendo para a ANA - Aeroportos de Portugal uma fatia de 30% de participação na sociedade de direito cabo-verdiano (Cabo Verde Airports) criada para assumir o contrato.

O Estado vai receber 80 milhões de euros e a operadora terá ainda de pagar anualmente uma percentagem das receitas brutas, de 2,5% nos primeiros 20 anos, subindo até 7% nos últimos 10.

A Cabo Verde Airports vai ficar isenta de vários impostos no arquipélago durante 15 anos.

