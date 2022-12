Pensado e criado pela Musicalmente para bebés dos zero aos três anos, Concertos para Bebés é uma proposta para toda a família que em 2023 terá apresentações em Leiria - onde a companhia tem sede - e ainda na Marinha Grande, também no distrito de Leiria, em Coimbra, Sintra, no distrito de Lisboa, e Loulé, no distrito de Faro.

Os onze novos programas contam com instrumentistas, bailarinos e criadores de outras áreas como convidados e têm estreia no início de cada mês no Teatro Miguel Franco, em Leiria.

Depois, os espetáculos dos Concertos para Bebés seguem para o Convento São Francisco, em Coimbra, Teatro Stephens, na Marinha Grande, Centro Olga Cadaval, em Sintra, e Cine-Teatro Louletano, em Loulé.

Na nova temporada, os Concertos para Bebés festejam 25 anos de existência. Entre as comemorações, está previsto um espetáculo inclusivo para bebés com necessidades especiais, a realizar em dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

A programação de 2023 tem início em janeiro, no dia 08, com "4 cordas, tantos colos", em Leiria, com a violinista Ana Pereira como convidada. O programa é também apresentado em Coimbra no dia 15.

Em fevereiro os Concertos para Bebés estreiam "Tantas cordas, quanta história", com harpa e teorba como instrumentos convidados, na interpretação de Ana Castanhito e Helena Raposo. Há quatro espetáculos agendados para Leiria (dia 05), Coimbra (12), Marinha Grande (18) e Sintra (19.

Surma volta a atuar nos Concertos para Bebés em março, com um toque de eletrónica em "História de hoje, futuros de sempre", no dia 05 em Leiria e no dia 12 em Coimbra.

O fado e a guitarra portuguesa são apresentados em abril aos bebés e às famílias em "Fados futuros, guitarras dolentes", com Vânia Conde e Ricardo Parreira, em Leiria (dia 02), Marinha Grande (15), Sintra (16) e Coimbra (23).

Um programa visual é a proposta para maio, com uma criação de Inesa Markava e Ana Luísa Cunha, "Duendes em risco, salpicar de bebé". Há apresentações agendadas para Leiria (dia 07), Coimbra (14), Sintra (21) e Loulé (28).

O tubista Gil Gonçalves é o convidado confirmado para junho, em "Bebé maroto, brincalhão gigante", em Leiria (dia 04), Coimbra (11) e Marinha Grande (17).

"Gigante loucura, solista endiabrado" junta cordas e dispositivos eletrónicos de Hugo Correia à equipa Musicalmente em julho, para concertos em Leiria (dia 02), Coimbra (09) e Sintra (16).

Após a pausa de agosto, os Concertos para Bebés regressam em setembro com "Novos solistas, lábios que dança", com protagonismo para Gonçalo de Sousa, que toca harmónica de boca, no dia 03 em Leiria, dia 16 na Marinha Grande, dia 17 em Sintra e dia 24 em Loulé.

Luísa Sobral é já presença regular nos Concertos para Bebés e regressa em outubro com "Dançam palavras, nascem bebés", em Leiria (dia 01), Sintra (15) e Marinha Grande (21).

Os solistas da Musicalmente saltam para o primeiro plano em novembro com "Bebés somos nós, 25 anos", no dia 05 em Leiria e dia 19 em Loulé.

A fechar o ano, os Concertos para Bebés põem "25 anjos a cantar o Natal", convidando o coro Schola no Coração para espetáculos em Leiria (dia 03), Marinha Grande (16) e Sintra (17).

MLE // JEF

Lusa/Fim