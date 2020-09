"Uma vez que o coronavírus continua a propagar-se, André Rieu e a sua Johann Strauss Orchestra veem-se infelizmente obrigados a adiar os concertos agendados para novembro em Lisboa para dezembro de 2021", refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Os concertos de André Rieu estavam marcados para os dias 18 e 19 de novembro e, de acordo com a promotora, "todos os bilhetes são automaticamente para as novas datas, da seguinte forma: bilhetes para dia 18 de novembro de 2020 válidos para 03 de dezembro de 2021; bilhetes para dia 19 de novembro de 2020 válidos para 02 de dezembro de 2021".

No comunicado, a promotora partilha ainda uma mensagem do violinista para os seus fãs: "Meus queridos amigos de Portugal! A minha orquestra e eu estávamos ansiosos por voltar ao vosso belo país este ano. Mas, meus queridos fãs, a vossa segurança, dos meus músicos e da minha equipa - todos parte da grande família André Rieu, está em primeiro lugar!"

"Estávamos ansiosos por ver-vos no próximo ano em Lisboa e estamos ainda mais ansiosos por estar de volta em 2021. Obrigada por esperarem e, por favor, cuidem da vossa saúde. De Maastricht, com muito carinho!", escreveu André Rieu.

Em 2019, André Rieu deu duas séries de concertos na Altice Arena, num total de 13 espetáculos (sete em março e seis em novembro), a maioria com a lotação esgotada ou praticamente esgotada.

Em cada um dos concertos com lotação esgotada estiveram cerca de 12 mil espectadores.

Nos espetáculos, contou o músico em fevereiro de 2019 numa conferência de imprensa em Lisboa, o público pode contar, além da música, com "muito humor". "Há muitas piadas", partilhou em fevereiro, considerando que "não há humor suficiente no mundo, na vida", e que "pode resolver-se tantos problemas com humor".

André Rieu, violinista, maestro e fundador da Johann Strauss Orchestra, já vendeu ao longo da carreira "40 milhões de CD e DVD e os seus concertos ao vivo atraem mais do que 600 mil pessoas por ano".

JRS // TDI

Lusa/fim