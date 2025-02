"A expectativa é que possa correr tão bem ou ainda melhor do que durante o ano de 2024", disse Pedro Penim, que concebeu o espetáculo, à agência Lusa, acrescentando que no ano passado, o grupo teve "uma experiências maravilhosas" por todos os sítios por onde passou.

Aquele que também é ator, encenador e diretor artístico do Dona Maria II explicou que foi o sucesso da digressão de 2024 que o levou a continuar em 2025, mas agora por outras cidades do país.

O concerto teatral tem início em Faro (Teatro das Figuras), a 14 de fevereiro e, em seguida, seguem-se apresentações em Penafiel (Ponto C), a 22 de fevereiro; Guimarães (Centro Cultural Vila Flor), a 15 de março; Viseu (Teatro Viriato), a 22 de março; Teatro Municipal da Covilhã, a 29 de março; Centro de Artes de Águeda, a 05 de abril; e Teatro Municipal de Vila Real, a 12 de abril.

"É um espetáculo para todos os públicos, para grandes públicos [...] e as pessoas que viveram o 25 de Abril, obviamente, terão uma leitura diferente daquelas que ainda não eram nascidas", afirmou Pedro Penim.

Em cada teatro, as sessões para público em geral serão sempre precedidas de uma sessão destinada ao público escolar, que acontece no dia anterior ao da apresentação pública, destinando-se a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Segundo os organizadores, a língua gestual portuguesa está integrada no espetáculo e estão também disponíveis várias sessões com audiodescrição e uma folha de sala em braille, para pessoas com deficiência visual.

"É um espetáculo muito emocional. As pessoas, na verdade, emocionam-se muito. Para além de ser um espetáculo também divertido e bastante informativo, havendo uma relação de grande proximidade com o cancioneiro revolucionário", afirmou Penim.

Um comunicado do Teatro Nacional D. Maria II afirma que o espetáculo está a "meio caminho entre o concerto e a peça de teatro" e "revisita as canções da revolução, as palavras de ordem, as cantigas que são armas, mas também as histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril".

Por outro lado, "Quis saber quem sou -- Um concerto teatral" leva para o palco jovens atores/cantores e "coloca nas suas vozes e nos seus corpos de hoje, e do futuro, a memória das palavras da liberdade".

O espetáculo foi concebido por Pedro Penim e estreado em abril de 2024, sendo a direção musical de Filipe Sambado e direção vocal de João Neves.

"Quis saber quem sou -- Um concerto teatral" é interpretado e cantado ao vivo por Ana Pereira, Bárbara Branco, Eliseu Ferreira, Francisco Gil Mata, Inês Marques, Jéssica Ferreira, Joana Bernardo, Joana Brito Silva, Manuel Coelho, Manuel Encarnação, Rafael Ferreira, Rute Rocha Ferreira e Vasco Seromenho.

Depois de ter viajado por seis localidades em 2024, o espetáculo volta, assim, à cena em 2025, para ser apresentado em sete novos concelhos, entre fevereiro e abril, através da Rede Eunice Ageas.

A encerrar esta digressão nacional, o espetáculo regressa a Lisboa, para três apresentações, no Coliseu dos Recreios, nos dias 25 e 26 de abril, por ocasião dos 51 anos da Revolução do Cravos.

"Temos tido experiências maravilhosas por todos os sítios por onde passámos e tenho a certeza que isso se vai repetir em Faro, e depois nas outras cidades, e finalmente no regresso apoteótico ao Coliseu e a Lisboa", conclui Pedro Penim.

O Teatro Nacional D. Maria II está fechado para obras desde 2023, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para Portugal, e deverá reabrir no final do primeiro trimestre de 2026.

A digressão de "Quis saber quem sou -- Um concerto teatral" decorre no contexto da Rede Eunice Ageas, lançada em 2016, apadrinhada pela atriz Eunice Muñoz, que promove a circulação nacional de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo D. Maria II, com o propósito de reforçar a oferta teatral de qualidade em geografias cada vez mais abrangentes.

FPB // MAG

Lusa/Fim